A redenção de Harry Maguire: como o zagueiro enfim parece se encontrar no Manchester United com Rúben Amorim

Maré mudou completamente para o zagueiro inglês, que deu sequência na sua volta por cima na memorável vitória pela Copa da Inglaterra sobre o Arsenal

"Não se trata de quão forte você bate. Trata-se de quão forte você pode ser atingido e continuar avançando. Quanto você pode suportar e continuar avançando. É assim que a vitória é conquistada!"

Essas citações inspiradoras de Rocky Balboa têm sido bastante difundidas desde o lançamento do filme em 2006, mas o criador da franquia e estrela Sylvester Stallone, um dos maiores fãs da Premier League de Hollywood, provavelmente concordaria que Harry Maguire é tão próximo da personificação dessas palavras quanto qualquer um.

Maguire sofreu muita coisa desde sua transferência recorde para o Manchester United vindo do Leicester em agosto de 2019. A maioria dos jogadores teria desmoronado diante de contratempos e críticas aparentemente intermináveis, ou pelo menos aceitado que não estão preparados para a intensidade e pressão do futebol no mais alto nível.

Mas isso nunca foi uma opção para Maguire. Contra todas as probabilidades, ele continuou avançando, confiando em si mesmo nos períodos mais turbulentos para emergir do outro lado como um verdadeiro vencedor. Maguire calou seus críticos e agora tem um papel de liderança em uma emocionante revolução sob o comando de Rúben Amorim. Foi uma longa jornada, mas o resiliente zagueiro de £80 milhões dos Red Devils finalmente está correspondendo ao seu valor.