Red Bull Bragantino prepara nova oferta ao Flamengo por Matheus Gonçalves

Time de Bragança Paulista insiste na contratação do jovem meio-campista

Campeão do mundo pela equipe sub-20 do Flamengo neste sábado (24), no Maracanã, Matheus Gonçalves segue na mira do Red Bull Bragantino. O clube de Bragança Paulista, inclusive, vai fazer uma nova oferta pelo jogador nos próximos dias, conforme soube a GOAL.

Adversário do Flamengo neste domingo (25), pelo Brasileirão, a diretoria do Braga espera aproveitar a estadia para tentar novamente a contratação do jogador. Segundo soube a GOAL, a ideia é fazer uma nova oferta, os valores seriam por volta de 8 milhões de euros por 70% dos direitos econômicos do jogador.