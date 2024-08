Quem é William Gomes, joia da base do São Paulo? Qual é sua multa rescisória e detalhes de contrato?

Super Copa do Brasil

Copa do Brasil

Atacante de 18 anos tem ganhado cada vez mais minutos no time principal de Luis Zubeldía

Embora o ataque do São Paulo conte com nomes conhecidos, como Jonathan Calleri, Lucas Moura, Ferrerinha e Wellington Rato, ainda há espaço para o técnico Luis Zubeldía escalar promessas da base de Cotia. Atualmente, o treinador tem dado destaque ao atacante William Gomes, que tem chamado cada vez mais a atenção com seu estilo rápido e poder de finalização.

Na partida contra o Vitória, pela 24ª rodada do Brasileirão, William marcou um dos gols do triunfo logo aos seis minutos do primeiro tempo e já começa a despertar interesse dos gigantes europeus.