Quem é Raphael Laruccia, técnico interino do Corinthians após a demissão de António Oliveira?

Treinador assumiu interinamente o time principal duas semanas depois de ser promovido de técnico do sub-17 para o sub-20

O Corinthians anunciou oficialmente a demissão do técnico António Oliveira, juntamente com seus quatro auxiliares: Bernardo Franco, Bruno Lazaroni, Diego Favarin e Felipe Zilio. Com a saída do português, o comando do treino do time principal ficou a cargo de Raphael Laruccia, que recentemente foi promovido para a categoria sub-20, substituindo o ex-meia Danilo Andrade, demitido devido aos resultados insatisfatórios da equipe no Brasileirão de base deste ano.

Raphael Laruccia, que ingressou no Corinthians em fevereiro para treinar o sub-17, deve continuar no banco de reservas do time principal nos próximos jogos, caso a diretoria não encontre um nome definitivo. O próximo compromisso do Timão é nesta quinta-feira (04), contra o Vitória, na Neo Química Arena.