Quem fez gol e quem perdeu pênalti na disputa entre Portugal e Eslovênia, pela Eurocopa 2024

Diogo Costa se tornou o primeiro goleiro a defender três cobranças em uma disputa de pênaltis na história da Eurocopa; veja quem desperdiçou

Portugal está nas quartas de final da Eurocopa 2024. Após empatar sem gols no tempo normal e na prorrogação com a Eslovênia, a equipe avançou nas penalidades, com destaque ao goleiro Diogo Costa que defendeu três cobranças.

Ainda na prorrogação, o atacante Cristiano Ronaldo desperdiçou uma cobrança, o que fez o jogo ir ao duelo de pênaltis. O craque português converteu a primeira cobrança. Portugal avançou ao marcar sua três penalidades.

