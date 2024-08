Quem é Ana Thaís Matos, comentarista de futebol da Rede Globo e SporTV?

A jornalista passou a ser uma referência e inspiração, especialmente para as mulheres que sonham em trabalhar com mídia esportiva

Ana Thaís Matos é uma renomada jornalista e comentarista esportiva brasileira, conhecida por sua atuação na Rede Globo e no SporTV. Nascida em 12 de março de 1985, em São Paulo, Ana Thaís iniciou sua carreira no jornalismo após se formar na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP).

Com uma trajetória marcada pela perseverança e pela quebra de barreiras em um ambiente predominantemente masculino, ela se tornou uma das vozes mais respeitadas do jornalismo esportivo no Brasil.

