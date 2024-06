GOAL realizou levantamento das principais estatísticas do Baixinho de frente para o gol; veja

A carreira de Romário é repleta de gols e conquistas, tornando-o uma lenda do futebol mundial. Nascido e criado no Rio de Janeiro, ele se destacou desde cedo por sua habilidade em balançar as redes.

Herói do tetracampeonato brasileiro, o Baixinho tem uma incrível média de 55 gols em 70 jogos pela seleção brasileira, e sua trajetória é marcada por momentos de pura genialidade dentro das quatro linhas.

Romário também é conhecido pela polêmica, impressionante e também muito controversa marca dos mil gols, uma façanha que ele reivindica com orgulho.

A contagem de seus tentos inclui jogos oficiais, amistosos, partidas comemorativas e também aqueles marcados antes do início de sua carreira profissional, o que gera debates sobre o número exato. A certeza é que, de qualquer jeito, estamos falando de um dos maiores artilheiros da história do futebol mundial.

Agora, aos 58 anos e de volta aos gramados pelo América, Romário quer ampliar esses números. Quantos gols Romário tem na carreira? Abaixo, a GOAL aborda essa questão em detalhes, analisando suas estatísticas...

