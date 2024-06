As promessas para se observar em cada seleção da Eurocopa 2024

O torneio na Alemanha será um palco perfeito para craques ainda não tão famosos se destacarem

Com a Euro 2024 se aproximando, as seleções das 24 nações participantes estão ganhando forma, com algumas decisões importantes sendo tomadas antes do torneio começar na sexta-feira, 14 de junho. Haverá uma abundância de estrelas consagradas em campo, além de uma série de jovens que garantiram seu lugar no avião para a Alemanha.

Mas e quanto àqueles nomes menos conhecidos que já estão na estrada há algum tempo, mas ainda não conseguiram cumprir totalmente seu potencial e conquistar os holofotes? Entre as duas dúzias de seleções, há muitos jogadores que verão o Campeonato Europeu como uma chance de se destacarem, iniciarem suas carreiras ou, talvez, ganharem uma transferência.

Com isso em mente, aqui estão as escolhas da GOAL para as possíveis estrelas revelação de cada equipe na Euro 2024...