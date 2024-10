Postura centralizadora de Ednaldo Rodrigues gera incômodo na CBF

Dirigente tenta participar de todos os atos da administração, mesmo em áreas em que não é considerado especialista

A postura centralizadora de Ednaldo Rodrigues na Confederação Brasileira de Futebol (CBF) causa incômodo nos bastidores, como soube a GOAL. O mandatário interfere em todas as áreas da entidade e causa incômodo aos profissionais contratados.

As interferências do dirigente não surgem como determinações, mas, sim, como sugestões. O incômodo é geral com o trabalho de Ednaldo Rodrigues e se alastra do futebol até as áreas de marketing, mesmo que o presidente não seja especialista em nem uma delas.

O comportamento do mandatário da entidade faz com que alguns profissionais cogitem deixar os cargos, caso do diretor de seleções Rodrigo Caetano, que aparece como alvo do Atlético-MG para a próxima temporada.