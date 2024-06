Por que Neymar não foi convocado e é desfalque da seleção brasileira na Copa América de 2024 e nos amistosos contra México e Estados Unidos?

Atacante ainda se recupera de lesão e retorno é esperado para agosto de 2024

Por causa da lesão sofrida em duelo contra o Uruguai, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, Neymar ficou impossibilitado de jogar a Copa América.

Foi por isso que o camisa 10 do Al Hilal sequer foi convocado por Dorival Júnior para a Copa América, e não estará presente nos amistosos contra México e Estados Unidos, respectivamente nos dias 8 e 12 de junho.

O jogador passou por cirurgia, em novembro de 2023, para tratar da lesão no ligamento cruzado anterior e no menisco do joelho esquerdo.

A GOAL te conta tudo o que sabe sobre a lesão do meia-atacante e quando ele poderá voltar.

