Philippe Coutinho no Vasco: gols, tempo de contrato e mais informações

Confira os principais dados e estatísticas do meia, que está em sua segunda passagem pelo Cruzmaltino

Após meses de especulações, Philippe Coutinho finalmente teve sua volta anunciada pelo Vasco. Aos 32 anos, o meia retorna ao clube onde foi revelado 14 anos depois de sair rumo à Inter de Milão.

Coutinho chegou pela primeira vez ao Cruzmaltino em 1999, quanto tinha apenas sete anos. Depois de passar por todas as etapas das categorias de base, ele estreou pelos profissionais uma década depois.

Abaixo, a GOAL lista as principais estatísticas do jogador com a camisa do Vasco.

