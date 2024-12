Pep Guardiola deveria fazer como Jurgen Klopp: sair do Manchester City e manter seu status como maior da história – mas ele não vai fazer isso

O catalão enfrenta dificuldades para transformar a situação no Etihad, então talvez uma separação acelerada seja benéfica para ambos os lados

Article continues below

Article continues below

Article continues below

Mais artigos abaixo

O Manchester City parece atingir novos baixos a cada semana. O abismo se aprofunda, o ponto mais crítico é constantemente redefinido, e reverter o declínio soa cada vez mais impossível.

Os citizens estão em queda livre, mesmo após Pep Guardiola ter renovado seu contrato em meio a uma sequência de apenas uma vitória nos últimos 11 jogos. A lesão no ligamento cruzado anterior (LCA) de Rodri, sofrida em setembro, deu início a uma crise que ainda parece longe de acabar. A derrota inesperada para o Manchester United no domingo serviu como a confirmação que muitos aguardavam.

A cada derrota e ponto perdido, fica difícil não se questionar se Guardiola se arrepende de sua decisão de renovar o contrato. No entanto, isso pode ser irrelevante. Não há garantia de quanto tempo o técnico catalão permanecerá no Etihad Stadium, e há argumentos sólidos de que, talvez, o melhor para ambas as partes seja ele seguir outro caminho.