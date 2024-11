Diretor de futebol do Palmeiras, Anderson Barros, iniciou as tratativas para a prorrogação do vínculo do lateral direito de 32 anos

O Palmeiras negocia a renovação contratual do lateral direito Mayke até dezembro de 2026

Renovado em janeiro deste ano, o atual contrato do defensor se encerra em dezembro de 2025

Mayke é um dos pilares defensivos do Palmeiras de Abel Ferreira, e diretoria não quer perdê-lo no mercado da bola