Os times e títulos de Maurício Barbieri como treinador

Atual técnico do Athletico-PR teve bom início no Flamengo e trabalho de longo prazo no Red Bull Bragantino

Mauricio Barbieri foi o escolhido para a missão de reconduzir o Athletico-PR de volta à elite do futebol brasileiro, depois do rebaixamento à Série B em 2024. Será o retorno de Barbieri ao país, após uma passagem pelo futebol mexicano em 2024, quando comandou a equipe do Juárez. Barbieri não foi atleta profissional. Ele é formado em Esporte pela USP (Universidade de São Paulo) e fez estágio no Porto, campeão da Champions League em 2004 sob o comando de José Mourinho. Confira, abaixo, a lista de equipes que já foram treinadas por Maurício Barbieri.