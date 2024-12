Os jogadores contratados pelo São Paulo para a temporada 2025

Com Oscar abrindo as contratações, confira os reforços do Tricolor para a temporada

Classificado para a fase de grupos da Libertadores 2025, o São Paulo se movimenta no mercado de transferências em busca de soluções para fortalecer o elenco e atender às demandas do técnico Luis Zubeldía. Com um orçamento ajustado pela implementação de um Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) que reestrutura a dívida do clube, a diretoria terá que ser cirúrgica nas escolhas para montar um time competitivo.

Entre as prioridades para a janela estão a contratação de um lateral-esquerdo, setor fragilizado durante todo o ano de 2024, além de reforços pontuais para o ataque e a armação, visando maior equilíbrio e criatividade no elenco. Confira, a seguir, as chegadas já oficializadas pelo Tricolor para 2025