Nada de pânico: Real Madrid precisa de tempo para acertar ataque estrelado

Em uma noite frustrante para seus homens de frente, time de Carlo Ancelotti ficou apenas no empate com o Mallorca na estreia em La Liga

Jude Bellingham não mede as palavras. Embora esteja a menos de dois meses de completar 21 anos, o meio-campista do Real Madrid não se vê como um membro qualquer no vestiário do Real Madrid. Pelo contrário, o inglês lidera não apenas com suas atuações, mas também na maneira como lida com seus companheiros de equipe, como seus antigos colegas de Borussia Dortmund podem atestar.

Portanto, quando surgiram imagens dele conversando com Kylian Mbappé, Vinícius Júnior e Rodrygo no intervalo do empate com o Mallorca, não foi surpresa ver Bellingham repreendendo o trio de atacantes por sua ineficiência na frente do gol.

"Vocês três, precisam finalizar o ataque, porque correr de volta... é uma droga," Bellingham parecia dizer, antes de instruir alguns dos melhores atacantes do futebol mundial a abrir espaço para si mesmos e chutar, ao invés de buscar um passe extra na área.

Ele tinha razão, já que os números do confronto de domingo não são animadores. O Real Madrid fez apenas 13 chutes ao longo dos 90 minutos, com apenas cinco no alvo, e não criou nenhuma grande chance. O Mallorca, na verdade, os superou em termos de gols esperados (xG), com Vinícius, em particular, exagerando nas jogadas ofensivas.

Então o ataque de altíssimo nível que deveria dominar La Liga não conseguiu se encaixar na noite de estreia. Foi desarticulado e, embora os quatro jogadores tenham participado do gol marcado, foi necessário um toque de brilhantismo individual de Rodrygo para concluir o que, de outra forma, foi um lance um pouco bagunçado.

