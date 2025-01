A lista dos maiores salários do Real Madrid: quanto os jogadores ganham?

Tudo o que você precisa saber sobre os jogadores mais bem pagos do Real Madrid

Não seria exagero afirmar que o Real Madrid é um dos maiores clubes do mundo, e não apenas no aspecto esportivo. Financeiramente, poucos clubes alcançam o nível de organização e sucesso do Real Madrid. Estar entre os clubes mais valiosos do planeta quase todos os anos é um reflexo direto da gestão eficiente liderada por Florentino Pérez.

Nos últimos anos, o Real Madrid tem adotado uma política de transferências mais estratégica, trocando os gastos exorbitantes em jogadores consagrados por investimentos em agentes livres e jovens talentos com potencial para se tornarem atletas de elite. Embora contratações de grande impacto, como a de Jude Bellingham, ainda aconteçam esporadicamente, o clube conseguiu trazer Kylian Mbappé sem custos e pode buscar nomes como Trent Alexander-Arnold da mesma forma no próximo verão.

Mesmo assim, o clube mantém um controle rigoroso sobre a folha salarial. Mbappé, por exemplo, precisou aceitar um corte significativo em seus vencimentos após deixar o PSG. Ainda assim, o Real Madrid continua com uma das folhas de pagamento mais altas do futebol mundial.

Mais artigos abaixo

Mas afinal, quem é o jogador mais bem pago no Santiago Bernabéu nesta temporada? E quem ocupa a outra ponta da lista salarial? A GOAL mergulhou nos números da Capology e descobriu!

*Os salários são brutos e anuais