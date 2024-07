A lista de compras do Manchester United para o ataque na temporada 2024/25

O ataque de Erik Ten Hag não vem sendo eficiente nos últimos anos, e novos nomes devem pintar na linha de frente dos Red Devils

Que o Manchester United ficou aquém das expectativas nas duas temporadas de Erik Ten Hag até aqui não é novidade. Apesar do recente título da Copa da Inglaterra em 2023/24, a equipe teve problemas ao longo da Premier League, com o ataque sendo uma das principais causas.

Na última temporada, os Red Devils anotaram apenas 57 gols em todo o Campeonato Inglês - 39 vezes a menos que o rival e campeão Manchester City. Anteriormente, em 2022/23, apenas uma bola na rede a mais: 58. Não é à toa que, de acordo com a baixa eficiência do ataque em dois anos seguidos, a diretoria busque reforçar o poder de fogo.

Um novo reforço já está praticamente confirmado para ajudar Rasmus Hojlund e Marcus Rashford a balançarem as redes mais vezes em Old Trafford. Além disso, há mais dois nomes no radar para marcar a nova era da INEOS em Manchester. Porém, mesmo assim, vale lembrar que o clube precisa equilibrar as contas antes de abrir os cofres, e algumas vendas deveriam ser feitas antes de novas contratações.

Abaixo, confira os principais nomes na lista de compras para o ataque do United na temporada 2024/25…

