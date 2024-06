Jude Bellingham, Cristiano Ronaldo e as melhores temporadas de estreia na história do Real Madrid

Meia inglês teve uma primeira temporada notável no Santiago Bernabéu - mas onde suas atuações entram nisso tudo?

Jude Bellingham tomou conta do Real Madrid muito rapidamente. O meia inglês ganhou o prêmio de Jogador da Temporada de La Liga no início desta semana, a cereja do bolo de uma das melhores campanhas individuais na memória recente da primeira divisão espanhola.

Poucos poderiam ter esperado que Bellingham fosse tão bom assim, mas ele entregou mesmo assim, e se afirmou como o futuro do clube - tudo isso aos 20 anos de idade. Suas atuações nos últimos 10 meses o colocaram em conversas sobre as melhores primeiras temporadas com a camisa do Real Madrid também.

Certamente há alguns nomes para se igualar nesse sentido, com múltiplos vencedores da Bola de Ouro, superastros globais e verdadeiras lendas. Então, onde Bellingham entra nessa história? E quem mais está na disputa? A GOAL dá uma olhada nas melhores temporadas de estreia para o Real Madrid ao longo dos anos...