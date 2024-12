Joshua Zirkzee, Lisandro Martínez e as estrelas do Manchester United que estão decepcionando Rúben Amorim em meio à revolução de Old Trafford

A consistência continua sendo um problema para os Red Devils, com vários jogadores não alcançando os padrões do novo técnico

“Muito disso é mental. Você pode sentir não apenas os jogadores, mas também os torcedores, todo mundo está tão ansioso. Todos estão cansados deste momento." Rúben Amorim certamente parecia um homem cansado em sua coletiva pós-jogo, que foi brevemente interrompida por um vazamento no teto da sala de imprensa em Old Trafford, após a derrota desastrosa do Manchester United por 3 a 0 para o Bournemouth no domingo (22).

Esse resultado deixou o United na parte inferior da tabela da Premier League no Natal pela primeira vez, com a revolução de Amorim ainda não decolando ao pé da letra. Os Red Devils estão controlando jogos agora - dominou a posse de bola contra o Bournemouth e teve 23 chutes contra 10 - mas não conseguem construir muitos bons lances por causa da falta de eficiência na frente e erros constantes na defesa.

Amorim registrou quatro derrotas, um empate e apenas quatro vitórias em seus primeiros nove jogos no comando, o que obviamente não é bom o suficiente. O United está fora da Copa da Liga Inglesa e será necessário um milagre para que eles terminem entre os quatro primeiros ao final da Premier League. Mas a maior parte da culpa deve ser atribuída aos jogadores, não a Amorim.

Há um grupo seleto, em particular, que continua desapontando o técnico português. Alguns simplesmente não são bons o suficiente para o nível do time de Manchester, enquanto outros se tornaram prestativos até mais do que o necessário, e todos são responsáveis por alimentar a ansiedade que Amorim pode sentir em Old Trafford. A GOAL analisa os seis preguiçosos do momento no United...