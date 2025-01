Jamie Carragher está errado: Salah e Alexander-Arnold não são culpados pelas distrações contratuais – a incompetência do Liverpool é o verdadeiro problema

O ex-zagueiro apontou os jogadores como o principal problema em Anfield. No entanto, a realidade é que a culpa recai sobre o clube

Liverpool contra Manchester United em Anfield – sempre um confronto gigantesco, independentemente do contexto. Contudo, o duelo deste domingo carregou uma importância ainda maior para os anfitriões. Apesar de liderar a Premier League, o Liverpool viu sua vantagem ser reduzida para apenas seis pontos, embora tenha um jogo a menos. A vitória era crucial e deveria ter sido o único foco – mas não foi o que aconteceu.

Grande parte da atenção – talvez até mais – estava direcionada a Trent Alexander-Arnold e Mohamed Salah. O temor de que o Liverpool perca a disputa com o Real Madrid pelo lateral-direito mais talentoso do futebol é crescente e muito real, enquanto o melhor jogador do mundo atualmente anunciou que esta será sua última temporada em Merseyside.

A batalha por Alexander-Arnold já começou oficialmente, e o fato de que negociações contratuais conseguiram ofuscar o maior clássico do futebol inglês (ao menos sob a perspectiva do Liverpool) evidencia como esses impasses podem comprometer as ambições dos Reds na corrida pelo título.

Mas quem é, de fato, o culpado nessa história? Alexander-Arnold e Salah? Seus representantes? Ou será que é o próprio Liverpool o responsável por essa confusão?