James Rodríguez pode ter segunda chance no São Paulo; decisão será de Zubeldía

Clube vai escutar o técnico sobre o futuro do meia-atacante colombiano, finalista da Copa América 2024

James Rodríguez pode ter segunda chance no São Paulo. A decisão ficará a cargo do técnico Luis Zubeldía, como soube a GOAL. Ainda será avaliado o desejo do jogador. Caso ele queira deixar o Morumbis, a saída será facilitada pelo clube.

O futebol apresentado pelo meia-atacante de 33 anos durante a Copa América animou a diretoria. Entretanto, a intenção é saber se o atleta ainda pretende cumprir o contrato no CT da Barra Funda — o atual vínculo se encerra em julho de 2025.

O jogador já sinalizou o interesse de voltar à Europa depois do bom desempenho na disputa da Copa América. Ele atuou por Porto, de Portugal, Monaco, da França, Real Madrid, da Espanha, Bayern, da Alemanha, Everton, da Inglaterra, e Olympiacos, da Grécia, na passagem pelo continente.

