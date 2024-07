James Rodríguez merece nova chance no São Paulo? Os prós e contras de ficar com o colombiano

Nomeado o melhor jogador da Copa América nos Estados Unidos, camisa 55 volta a protagonizar bastidores do MorumBIS - e a GOAL analisa seu futuro

James Rodríguez é, mais uma vez, 'tópico mor' no São Paulo. O colombiano foi não só um dos destaques da Colômbia na Copa América nos Estados Unidos - liderando sua seleção a uma histórica campanha rumo à final -, mas foi coroado o melhor jogador do torneio, lembrando ao mundo que, mesmo uma década depois de sua magistral Copa do Mundo no Brasil, seu bom futebol não é mero passado.

Mas entre seu gol e suas seis assistências que protagonizaram sua performance de gala, há uma história de pouco brilho - e muitas polêmicas - no São Paulo. E se, por um lado, o torcedor tricolor ganhou uma perspectiva para lá de positiva com as boas performances do colombiano nas últimas semanas, ele também se deparou com um nível de futebol apresentado jamais visto na capital paulista.

O meia, claro, tem contrato até o meio do ano que vem, mas é inegável que seu futuro seja, hoje, uma das principais discussões nos arredores do MorumBIS. Sob a perspectiva de uma negociação nesta janela de transferências, portanto, a questão: o São Paulo deve manter James Rodríguez?

Bom, a GOAL certamente não prevê o futuro, mas pode te ajudar a entender melhor quais as cartas na mesa. Abaixo, elencamos três motivos pelos quais o São Paulo deveria mantê-lo - e três pelos quais o Tricolor deveria terminar o casamento de uma vez por todas...