Atual diretoria tem planos de assinar contrato mais longo com o técnico que, por enquanto, ganhou status de interino

O status de Filipe Luís é de técnico interino no Flamengo, mas a ideia da diretoria é que ele seja o treinador do time profissional com contrato assinado até dezembro de 2025, conforme soube a GOAL.

Ainda segundo soube a reportagem, o clube confia no potencial do treinador e entende que o melhor caminho é fazer um contrato em que ele se sinta confortável e seguro para desenvolver algo dentro do profissional do Flamengo.