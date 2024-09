Final da Sul-Americana 2024: classificados, quando é, estádio, mando de campo, onde assistir e mais do mata-mata

Veja os principais detalhes sobre a decisão de quem ficará com a "Grande Conquista"

A Copa Sul-Americana é um dos títulos mais cobiçados da América do Sul. Além da Libertadores, que marca a Glória Eterna do continente, o vencedor da "Sula" fica com a Grande Conquista e estará marcado nos livros de história das competições da Conmebol.

À medida que o torneio vai avançando, a decisão também fica mais próxima e os torcedores dos clubes do mata-mata já ficam ansiosos pelo desfecho - para saber quem estará no ultimato da Sul-Americana. Isso porque tivemos alguns representantes do Brasil nas últimas finais e a tendência é que, daqui para frente, continuemos tendo um time do Brasileirão. Mas, e em 2024?

Quem serão os classificados para a decisão do torneio? Ou melhor, quem será o vencedor da grande final, que já tem cidade sede e data da partida? Abaixo, a GOAL apresenta todos os detalhes sobre a segunda maior decisão continental de clubes da América do Sul.