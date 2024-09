Erik ten Hag falhou com Marcus Rashford e seus erros atrapalham Manchester United a ter bom início de temporada

Inglês ficou apenas no banco de reservas no empate em 0 a 0 com o Crystal Palace, em mais uma decisão inexplicável do técnico holandês

"Acho que ele está voltando ao seu melhor," disse Erik ten Hag, técnico do Manchester United, após ver Marcus Rashford marcar dois gols na goleada por 7 a 0 sobre o Barnsley, na terceira rodada da Copa da Liga Inglesa, a Carabao Cup. "Ele sempre soube, e todo jogador sabe, que, quando seu estilo de vida não está certo, você não consegue performar. Você não atinge os níveis corretos quando não tem uma vida boa e disciplinada". A "tampa da garrafa de ketchup" - como ele mesmo disse, em analogia - começou a se soltar na vitória por 3 a 0 sobre o Southampton, na Premier League, no final de semana anterior, quando Rashford quebrou uma sequência de 13 jogos sem marcar. No jogo contra o Barnsley, ele atuou com um sorriso no rosto pela primeira vez em muito tempo. Rashford poderia ter construído um bom momento a partir dali. Infelizmente, contudo, nada é tão simples sob o comando de Ten Hag. Em vez de utilizá-lo como titular no 0 a 0 contra o Crystal Palace, no Selhurst Park - palco da pior atuação do United na temporada passada, quando os Red Devils perderam por 3 a 0, em maio -, o treinador optou por deixá-lo no banco. Os Red Devils, então, tropeçaram, em mais um exemplo de decisões inexplicáveis de Ten Hag. E Rashford tinha todo o direito de se sentir frustrado - como aparentava estar sempre que as câmeras de televisão o procuravam no banco de reservas. Notícias exclusivas do mercado da bola no nosso canal! Inscreva-se Mais artigos abaixo