Do que o Internacional precisa para ser campeão brasileiro de 2024

Sem saber o que é perder há 17 jogos, o Colorado entrou de vez pela briga do título brasileiro de 2024

O Internacional busca encerrar um jejum de títulos do Campeonato Brasileiro que já dura desde 1979. Com 65 pontos, o time de Roger Machado segue na terceira posição e tem a chance de brigar pelo título, mas depende de uma combinação de resultados.

Para ser campeão, o Colorado precisa que tanto o Palmeiras quanto o Botafogo não pontuem nas próximas rodadas, o que inclui torcer por um empate no confronto direto entre as duas equipes. Além disso, o Internacional ainda terá um confronto direto com o Botafogo na 37ª rodada, o que pode ser crucial para as pretensões de título.

Invicto há 17 jogos, o time está cada vez mais perto de alcançar a tão sonhada taça. Confira abaixo as contas para o título e a tabela completa do Internacional nas últimas três rodadas.