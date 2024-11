Derrota nos playoffs da MLS ameaça planos do Inter Miami de Lionel Messi

Vencedores do Supporters' Shield foram derrotados pelo Atlanta United no sábado, levando alguns a questionarem suas chances de título

Bem, isso não era para ter acontecido. O Inter Miami deveria ter vencido o Atlanta United no sábado e dar a si mesmo mais de duas semanas de descanso antes de voltar à ação para as semifinais da Conferência Leste. Nesse ponto, passeariam pelo restante dos playoffs da MLS, superando todos no caminho para conquistar sua primeira MLS Cup, permitindo assim que Lionel Messi colocasse suas mãos no troféu de número 47 de sua carreira.

Claro, o futebol raramente é tão simples. O risco nesse esporte vem de uma incerteza inerente, e apesar da temporada regular brilhante do clube, sempre há uma chance – pelo menos na MLS – de que algo possa dar errado. Ainda assim, apesar dessas ressalvas, o time de Tata Martino realmente deveria ter facilitado muito mais isso. Depois de vencer o Atlanta no primeiro jogo, eles perderam o segundo - e não pareceram convincentes ao longo dos 90 minutos.

Em vez disso, pareciam um conjunto em busca de respostas, esticados fora de casa e, em última análise, incertos em uma atmosfera que era muito mais hostil do que alguns poderiam ter esperado, já que até mesmo as camisas rosa de Messi que pontilhavam partes do Mercedes-Benz Stadium foram abafadas pelo preto e vermelho do apoio da torcida da casa.

E assim será necessário um jogo três para resolver as coisas, com toda a força da estrutura de playoffs da MLS, frequentemente criticada, sendo colocada em uso. O Inter Miami ainda é o favorito, mas há algumas questões sérias a serem feitas, já que uma equipe que parecia tão dominante na temporada regular está mostrando um ar de vulnerabilidade quando as apostas estão mais altas.