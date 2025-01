Defesa volta a ser problema para o Liverpool, e problemas com Ibrahima Konaté e Andrew Robertson mostram as posições que precisam de reforços

Uma defesa fragilizada custou aos Reds o título da Premier League na última temporada, e isso pode se repetir se reforços não forem contratados

Com o Nottingham Forest a caminho de vencer o Liverpool por 1 a 0 pela segunda vez nesta temporada, graças ao gol precoce de Chris Wood, os torcedores jubilantes não perderam a chance de provocar o técnico adversário. Além de fazerem sua própria versão hilária de "Zombie", dos Cranberries, a torcida da casa cantou com entusiasmo: "Está acontecendo de novo, está acontecendo de novo, Arne Slot, está acontecendo de novo!"

No fim, os fãs do Forest ficaram satisfeitos com o empate contra os líderes da Premier League, já que Slot respondeu às provocações com uma troca de jogadores que rapidamente igualou o jogo, com Diogo Jota cabeceando para o gol após escanteio de Kostas Tsimikas. A partir dali, os visitantes dominaram e poderiam ter vencido não fosse pelas defesas incríveis de Matz Sels e a intervenção decisiva de Nikola Milenkovic & Co.

De fato, enquanto os atacantes do Liverpool lamentavam as chances desperdiçadas ao fim da partida, foi a defesa que realmente fez a diferença para o empate. Embora a linha defensiva do Forest tenha se mostrado bem organizada, restringindo os Reds a um gol, a defesa do Liverpool novamente cedeu o primeiro gol – e de maneira muito fácil.

Isso aconteceu com Jurgen Klopp na temporada passada, e agora se repete sob seu sucessor.