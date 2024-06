Os convocados da Croácia para a Eurocopa: os jogadores chamados para a Euro 2024

Classificada no chamado "grupo da morte", conheça os convocados da seleção croata para o torneio

O técnico Zlatko Dalic, anunciou a lista dos convocados da Croácia para a disputa da Euro 2024. A seleção conta com 26 jogadores, como Luka Modrić, Marcelo Brozović e Josko Gvardiol.

A Croácia trabalhará para garantir uma classificação às quartas de final, sua meta mínima. Desde 1996, a Croácia qualificou-se com sucesso para todos as Euros, exceto para a edição de 2000, realizada na Bélgica e na Holanda. As conquistas notáveis da equipe incluem chegar às quartas de final duas vezes, em 1996 e 2008.

Eles vão tentar bater o seu melhor resultado quando se dirigirem para a edição de 2024. Mas quem faz parte da convocatória de Zlatko Dalic para o Euro 2024?

