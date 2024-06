Corinthians quer renovar com Carlos Miguel para se proteger de interesse da Europa

Jogador chama a atenção de clubes da Europa, mas Timão não pretende liberá-lo no mercado da bola; ideia é renovar contrato e aumentar salário

O Corinthians tenta a renovação contratual de Carlos Miguel, que chama a atenção de clubes do exterior no mercado da bola. O jogador ainda não recebeu proposta formal para deixar o CT Joaquim Grava, mas pode se transferir para o exterior na próxima janela de transferências, como soube a GOAL.

A intenção do presidente do Corinthians, Augusto Melo, é aumentar o salário do goleiro e também valorizar a multa rescisória para o exterior. A cláusula para a saída do atleta para o futebol estrangeiro é de € 4 milhões (R$ 23 milhões na cotação atual).

O goleiro de 25 anos ainda não tomou uma decisão sobre o futuro, mas cogita a possibilidade de saída para o exterior. Ele protela as conversas para a prorrogação do vínculo no Parque São Jorge.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!