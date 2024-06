Corinthians avalia mercado de olho em substituto de Antônio Oliveira

Pressão aumenta e membros da diretoria acreditam em questão de tempo para demissão do português; Diniz vira sonho

O futuro de Antônio Oliveira parece mesmo ser longe do Corinthians. Após mais um jogo sem vitória, a situação do treinador se agravou e, segundo soube a GOAL, a demissão só não aconteceu porque o presidente Augusto Melo temeu não conseguir fechar a contratação de um novo comandante antes do Derby contra o Palmeiras, na próxima segunda-feira (1º de julho).

Ainda segundo apurado pela GOAL, Fernando Diniz é o nome preferido da diretoria corintiana para substituir Antônio Oliveira. A declaração do treinador, no entanto, cogitando um descanso após a saída do Fluminense, causou um desânimo na diretoria.