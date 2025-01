O que o contrato de dez anos de Erling Haaland e Manchester City significa para o futebol

Histórico acordo do norueguês é um sinal de confiança dos Citizens frente à audiência da Premier League e uma mensagem aos rivais

Sim, você leu corretamente: 10 anos. O colossal novo contrato de Erling Haaland com o Manchester City é tão longo que até mesmo o pessoal do Chelsea, pioneiro neste quesito, deve ter achado difícil de digerir. O anúncio do City sobre o contrato mais longo da história do futebol mostra que eles valorizam tanto o atacante norueguês que querem que ele passe o restante de sua carreira no Etihad Stadium e que confiam nele para liderar a equipe por muito tempo no futuro, mesmo quando Pep Guardiola já não estiver mais lá.

Haaland, que marcou 111 gols pelo clube em 126 jogos por todas as competições, disse: "Estou muito orgulhoso, feliz e estou ansioso para continuar aqui por muito tempo. No final, conversando com as pessoas com quem falei, a fome e o apoio que tenho recebido nos últimos anos da diretoria, dos chefes e do Pep, foi uma decisão fácil. Estou encantado."

A notícia também representa um golpe fatal para qualquer outro time com ambições de ver a sensação do ataque vestindo suas cores, como o Real Madrid. E o fato de Haaland ter feito um compromisso tão grande com o City e estar efetivamente recusando a chance de viajar mais pelo mundo demonstra sua confiança de que, apesar da campanha terrível nesta temporada, o clube vai permanecer entre as principais forças do futebol por muitos e muitos anos.

"O fato de ele ter assinado por tanto tempo demonstra nosso compromisso com ele como jogador e seu amor por este clube", disse o diretor esportivo do Manchester City, Txiki Begiristain. "Ele já teve um impacto incrível no tempo que está aqui, e seus números e recordes surpreendentes falam por si. Ele é um dos melhores atacantes do futebol mundial, mas Erling ainda é muito jovem e só continuará a melhorar trabalhando sob o comando de Pep e sua equipe técnica. Se ele se dedicar, como sei que fará, ele criará um legado incrível neste clube de futebol."

Abaixo, veja o que o mega contrato de Haaland significa para o atacante, para o Manchester City e para o restante do futebol...