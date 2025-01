Contratar Trent Alexander-Arnold, buscar destino para Endrick e os seis movimentos que o Real Madrid precisa tomar na janela de janeiro

O Real Madrid pode ter muito trabalho a fazer quando o mercado abrir no ano novo

Há um mês, sinos de alerta tocavam intensamente na capital espanhola; o Real Madrid não estava dominando todas as competições como se esperava; o experimento Kylian Mbappé estava falhando; Carlo Ancelotti possivelmente fora; especulações de venda de Vinícius Júnior; Jude Bellingham não conseguia marcar. Barcelona - mais jovem, mais empolgante e sem dinheiro - já havia ganhado a liga.

Bem, como acontece, o futebol é uma besta volúvel; uma má fase do clube blaugrana, algumas vitórias do Real, e uma Copa Intercontinental depois, e de repente as coisas parecem bastante boas para o lado de Ancelotti. Eles podem não estar no topo de LaLiga - essa honra atualmente vai para o Atlético de Madrid - mas estão apenas um ponto atrás. E absolutamente não podem ser descartados na Champions League depois de conquistarem uma vitória marcante fora de casa contra a Atalanta.

Ainda assim, é um janeiro estranho de enfrentar. O clube merengue salvou sua temporada, mas não tem o mesmo teto de antes. Lesões graves no joelho sofridas por Dani Carvajal e Éder Militão prejudicaram sua defesa. Pela primeira vez, o Madrid pode realmente ter que fazer algumas coisas em janeiro.

Mais artigos abaixo

Mas isso não significa que eles tenham que gastar muito, também. Em vez disso, é uma questão de ajustes. Talvez algumas contratações por empréstimo, uma investida por um grande nome, e uma decisão crucial sobre um agente livre podem ser suficientes para colocá-los de volta na elite da Europa, tanto imediatamente quanto para o futuro. Assim, a GOAL analisa as seis movimentações que Los Blancos precisam fazer no que deve ser um mercado de transferências interessante.