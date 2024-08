Como Ruud van Nistelrooy pode devolver o espírito da era Alex Ferguson ao Manchester United

O ex-atacante está de volta ao Teatro dos Sonhos e parece bem posicionado para causar um impacto como auxiliar quanto fez em seus dias de jogador

Ruud van Nistelrooy sempre terá um lugar especial nos corações dos torcedores do Manchester United. O holandês conseguiu ganhar apenas um título da Premier League durante seus cinco anos em Old Trafford, mas isso não foi por falta de esforço. Ele acumulou a notável marca de 150 gols em apenas 219 aparições, estabelecendo-se como um dos maiores artilheiros de todos os tempos.

Os Red Devils frequentemente venciam jogos apertados puramente devido à finalização implacável de Van Nistelrooy, e seus instintos na área eram incomparáveis. Mas ele era mais do que apenas um finalizador. Ele integrava os outros no jogo com qualidade técnica e inteligência com a bola, razão pela qual Sir Alex Ferguson o descreveu uma vez como um jogador "fenomenal".

Desde a saída de Van Nistelrooy em 2006, o United certamente não teve outro centroavante de seu nível. Se não fosse por um conflito explosivo com Ferguson que complicou seu legado, ele teria provavelmente ficado mais tempo e feito parte da era gloriosa que viu Cristiano Ronaldo e Wayne Rooney ganharem destaque.

Mas Van Nistelrooy agora tem a chance de redenção, apagar aquele feio capítulo final de sua carreira no United de uma vez por todas. Aos 48 anos, ele se juntou à equipe técnica de Erik ten Hag antes da temporada 2024/25 como, sem dúvida, a nomeação mais empolgante da INEOS até agora, e os primeiros sinais sugerem que ele pode fazer uma diferença real.

O United agora é uma sombra do time do qual Van Nistelrooy fez parte, mas ele já começou a elevar os padrões coletivos na tentativa de garantir que o período mais frustrante da história do clube finalmente acabe.

