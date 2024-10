Mikel Arteta e companhia terão uma potencial decisão pelo título inglês neste domingo (27) - e contam mais do que nunca com o talento do brasileiro

Quando o Arsenal visitou Anfield no dia 9 de abril de 2023, o clube estava em uma sequência de sete vitórias na Premier League e tinha o título como objetivo mais do que claro. Uma vitória contra o Liverpool teria impulsionado a boa forma da equipe para o que parecia uma parte bem acessível do calendário - fora de casa contra o West Ham e em casa contra o Southampton -, bem antes de um confronto contra o Manchester City, à época em 2° lugar, no final do mês.

E os Gunners, como muitas vezes fizeram em 2022/23, começaram a partida muito, muito bem. Gabriel Martinelli abriu o placar com menos de oito minutos e deu uma assistência para seu xará Gabriel Jesus antes do relógio bater os 30' da etapa inicial.

Mas nem mesmo o torcedor do Arsenal mais pessimista poderia prever o que estava prestes a acontecer. Mohamed Salah fez 2 a 1 pouco antes do fim do primeiro tempo, mas ainda perdeu um pênalti no início do tempo complementar. Ainda assim, o Arsenal, sufocado, não suportou a pressão e acabou tomando o empate - apenas o primeiro daquela sequência de três empates inexplicáveis antes de basicamente entregar o título ao City, na derrota no Etihad Stadium.

Neste domingo (27), o Arsenal volta a enfrentar o Liverpool, mais uma vez precisando dos três pontos para manter vivas - ou reviver - as esperanças de título. E, para tanto, os Gunners apostam mais uma vez em Martinelli - que pode não ter sido o mesmo desde aquela partida há 18 meses, mas está voltando à boa forma que o fez ser reverenciado e adorado no Emirates...