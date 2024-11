Após mais uma pré-temproada de incertezas, os catalães voltaram a ser uma potência respeitável

A mais recente cerimônia da Bola de Ouro, agora em 2024, foi estranhamente semelhante ao último El Clásico: o Real Madrid não apareceu, enquanto o Barcelona se divertiu. O contingente catalão estava distribuindo sorrisos à medida que desfilava no tapete vermelho em Paris - e não apenas porque conheceram a estrela de Hollywood Natalie Portman.

O Barça Feminino ocupou os três primeiros lugares do ranking da Bola de Ouro da categoria, com Aitana Bonmati na primeira posição, enquanto Lamine Yamal se tornou o jogador mais jovem a ganhar o Troféu Kopa no masculino.

O Real Madrid, é claro, foi nomeado Clube do Ano de 2024, enquanto Carlo Ancelotti recebeu o Troféu Johan Cruyff de melhor treinador do futebol masculino de 2024, mas Los Blancos ainda acabam parecendo perdedores depois de boicotarem o evento porque Rodri superou Vinícius Jr na Bola de Ouro masculina.

Alguém poderia pensar que os merengues teriam preocupações maiores neste momento, dado que o Barcelona de Hansi Flick surgiu como uma séria ameaça às suas ambições de manter seus títulos do Campeonato Espanhol e da Champions League...