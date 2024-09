Clube italiano faz consulta e cogita proposta por lateral do Palmeiras

Joaquín Piquerez tem contrato com o Palmeiras até dezembro de 2026 e é agenciado pelo megaempresário Giuliano Bertolucci

Joaquín Piquerez pode deixar o Palmeiras no próximo mercado da bola. Um clube do futebol italiano fez consulta sobre a situação do jogador e avalia investida na janela de transferências marcada para janeiro de 2025, como soube a GOAL.

O nome do clube ainda é mantido em sigilo, mas a situação já é de conhecimento até da diretoria palmeirense, liderada pela presidente Leila Pereira. Os italianos estão dispostos a fazer uma proposta pela aquisição do jogador uruguaio de 28 anos.

O uruguaio de 26 anos é agenciado pelo megaempresário Giuliano Bertolucci e teve uma renovação contratual com o Palmeiras em outubro de 2023. A busca pelo atleta depende da recuperação da lesão no menisco do joelho esquerdo — Piquerez está afastado dos gramados desde 17 de julho deste ano.

