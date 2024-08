Clube de Cristiano Ronaldo avança nas conversas por compra de Wesley, atacante do Corinthians

Al Nassr, da Arábia Saudita, ainda ajusta pendências para tentar sacramentar a compra do atacante revelado nas divisões de base do Corinthians

O Corinthians avançou nas tratativas pela venda do atacante Wesley ao Al Nassr, da Arábia Saudita, como soube a GOAL. Os números não são confirmados, mas as partes ajustam algumas questões, como forma de pagamento, tempo de contrato e data da transferência do atleta.

Os valores sugeridos pelos sauditas agradaram aos paulistas, que deram sinal positivo para a transferência do atleta para o futebol do exterior. As partes discutem outros pontos para sacramentar a negociação ainda neste mercado da bola.

Wesley, a princípio, tem predileção pelo futebol europeu. Entretanto, não descarta uma mudança para o Al Nassr, da Arábia Saudita, especialmente pela possibilidade de jogar ao lado de Cristiano Ronaldo no futebol local.

