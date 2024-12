Chelsea provou que Enzo Maresca tem razão: apagões de fim de ano mostram que Blues não lutam pelo título da Premier League

Blues conquistaram apenas dois dos últimos seis pontos do Inglês e se distanciaram do Liverpool, na ponta da tabela

Incrível como uma suposta disputa pelo título pode chegar ao fim tão rapidamente. Após semanas se perguntando se o Chelsea tinha capacidade de competir com o Liverpool pelo título da Premier League, o torcedor dos Blues sofreu dois duros golpes de realidade em sequência.

O time ficou no 0 a 0 com o Everton, no dia 22 de dezembro, e depois, no Boxing Day, sofreu uma duríssima derrota de virada e no apagar das luzes para o Fulham.

Essa 'mini-crise' fez o clube cair para o 3° lugar na tabela e, muito provavelmente, fora da disputa pelo título - na qual, convenhamos, nunca foram protagonistas.

Mais artigos abaixo

No fim, Enzo Maresca estava certo: o Chelsea "não está pronto".