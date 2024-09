Botafogo acerta contratação de Alex Telles, ex-Al Nassr

O lateral-esquerdo também tem passagens por Grêmio, Porto, Manchester United, seleção brasileira e outros

O Botafogo acertou a contratação de Alex Telles, que estava livre no mercado após rescindir com o Al-Nassr, da Arábia Saudita. A informação foi trazida inicialmente pelo “Canal do TF” e confirmada pela GOAL.

Ainda segundo soube a GOAL, o lateral-esquerdo vai assinar um acordo válido por dois anos e meio. Telles tinha ofertas da Turquia e do Qatar, mas optou pelo projeto do Alvinegro.

