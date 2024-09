Bastidores: Tite perde prestígio com a diretoria do Flamengo após eliminação na Copa Libertadores

Continuação do trabalho dependerá de resultado nos próximos jogos

O técnico Tite já não tem mais o status de “intocável” dentro do Flamengo. Segundo apurou a GOAL, o treinador perdeu prestígio internamente e a continuação do seu trabalho dependerá de resultado nos próximos jogos. O Rubro-Negro tem pela frente o duelo contra o fragilizado Athletico, no domingo, no Maracanã, e na quarta-feira (2), a primeira partida da semifinal da Copa do Brasil, diante do Corinthians. Uma saída antes do jogo contra o Furacão é tida como pouco provável.

A insatisfação com resultados não é de agora. Antes da data FIFA, a diretoria já tinha ligado o sinal de alerta, mas entendia que o desempenho ruim estava atrelado ao cansaço físico e aos jogos difíceis que a equipe teve pela frente. Após a parada, no entanto, o time ensaiou uma melhora mas sucumbiu diante do Peñarol, e ficou eliminado da competição considerada mais importante pelos dirigentes.