GOAL faz o raio-x da sala de troféus da dupla mineira; veja lista de títulos completa de cada um

A rivalidade entre Atlético-MG e Cruzeiro não apenas é a maior de Minas Gerais, como também é uma das maiores do Brasil. Além de várias finais de Campeonato Mineiro, a dupla também protagonizou a final da Copa do Brasil de 2014. São, em resumo, duas das grandes potências do futebol brasileiro.

Mas quem leva a melhor na disputa por taças? Abaixo, a GOAL te mostra a galeria de títulos de Galo e Raposa...