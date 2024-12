No momento, ninguém joga mais! Como o Atlético de Madrid ultrapassou o Barcelona para se tornar favorito ao título espanhol

Os Colchoneros conseguiram a virada no Montjuic aos 96 minutos e alcançam a 12ª vitória consecutiva em todas as competições

A derrota do Atlético de Madrid por 1 a 0 para o Real Betis no dia 27 de outubro foi a primeira em LaLiga, o Campeonato Espanhol, nesta temporada. Naquele momento, parecia que o time de Diego Simeone estava em crise. Mesmo após investir pesado no mercado de transferências, os Rojiblancos ocupavam apenas o quarto lugar na tabela e estavam 10 pontos atrás do líder Barcelona, uma situação preocupante.

Dois meses depois, o cenário mudou completamente. O Atlético agora está três pontos à frente do Barça, mesmo com um jogo a menos, e termina o ano no topo da tabela. A virada espetacular sobre os catalães em Montjuic, com um gol no último minuto (2 a 1 aos 96 minutos), consolidou a liderança da equipe.

Como Simeone conseguiu essa transformação? O que parecia o fim de sua era se tornou uma oportunidade palpável de conquistar o terceiro título espanhol em seus 13 anos de reinado.