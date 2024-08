Após goleada sofrida pelo Botafogo, Rodolfo Landim, do Flamengo, volta a falar sobre fair play financeiro no Brasil

Presidente rubro-negro destaca que o rival vem gastando muito mais do que arrecada

Logo após a goleada sofrida pelo Botafogo por 4 a 1, no Nilton Santos, Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, foi cobrado por alguns sócios do clube em um grupo de whatsapp de apoiadores da gestão.

Ao ser questionado sobre alguns fatores envolvendo o Botafogo, o mandatário rubro-negro fez questão de destacar o investimento feito pelo rival nesta temporada e comparar com os valores arrecadados no ano passado.

“Acho que só neste ano eles já investiram 75 milhões de euros (cerca de R$ 450 milhões), ou seja, aproximadamente o número que você apresentou como sendo desde 2021. Isso para um clube que teve um faturamento de R$ 322 milhões no ano passado.

Sejam bem-vindos aos tempos de SAF sem fair play financeiro”, respondeu Landim", escreveu Landim.

