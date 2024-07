O adeus a Toni Kroos, o "Roger Federer do futebol"

O meio-campista teve muitos críticos ao longo de sua longa e bem-sucedida carreira, mas há muito tempo os calou completamente

Após outra brilhante atuação de Toni Kroos no meio-campo no clássico contra o Atlético de Madrid em fevereiro, Isco implorou ao seu ex-colega de equipe que não se aposentasse. "Deixe-nos aproveitar vendo você jogar por mais dois ou três anos", escreveu o espanhol no post de Kroos no Instagram após o jogo.

Infelizmente para Isco, seu apelo entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Kroos confirmou a notícia que todos os torcedores do Real Madrid temiam em maio, quando revelou que se aposentaria do futebol após a Euro 2024.

"Estou feliz e orgulhoso por ter encontrado o momento certo para minha decisão e por tê-la escolhido por minha própria vontade", explicou ele. "Minha ambição sempre foi encerrar minha carreira no auge do meu desempenho."

Ele fez exatamente isso. Kroos agora encerra sua carreira após uma de suas melhores temporadas, embora tenha terminado com uma decepção na Euro 2024, onde a anfiriã Alemanha, foi derrotada pela Espanha nas quartas de final.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aquio canal da GOAL sobre mercado da bola!