Abdukodir Khusanov: por que o Manchester City superou a elite da Europa para contratar o "monstro" do Uzbequistão

O jogador de 20 anos abalou a defesa do Lens com suas atuações impressionantes e agora é o mais novo reforço do elenco do Etihad Stadium

Sir Alex Ferguson disse uma vez que "o ataque ganha jogos, a defesa ganha títulos", e essa afirmação é verdadeira, mesmo quando se trata de um time com tanto talento ofensivo como o Manchester City. Das seis coroas da Premier League, o Campeonato Inglês, conquistadas sob o comando de Pep Guardiola, o City teve o melhor recorde defensivo em quatro delas. E, de fato, suas dificuldades defensivas são a principal explicação para o atual fracasso em sua tentativa de defender o título.

Nesta temporada, o City ocupa a oitava posição no ranking defensivo da liga, com 27 gols sofridos em 20 jogos. Até o Everton tem um desempenho defensivo superior ao da equipe de Guardiola, que já sofreu mais gols nesta temporada do que em todas as suas campanhas vitoriosas de 2017/18, 2018/19 e 2021/22.

Vários defensores do City, como o incansável Kyle Walker, têm encontrado dificuldades para manter a forma, mas as lesões recorrentes têm sido o maior obstáculo. John Stones, Ruben Dias e Nathan Ake perderam grandes partes da temporada, o que levou Guardiola a declarar "Não temos defesa" após a derrota no derby para o Manchester United, em dezembro. A idade avançada da defesa também é uma preocupação crescente: Walker, Stones, Akanji e Ake terão todos mais de 30 anos até o final da temporada.

Não é surpresa, portanto, que a busca por um novo defensor fosse uma das principais prioridades do City na janela de transferências de janeiro. O clube reuniu sua atenção em um jogador específico: o rápido e agressivo zagueiro do Lens, Abdukodir Khusanov. O jovem de 20 anos foi tratado como prioridade para os dirigentes do City, que fecharam sua contratação à preço de banana: 40 milhões de euros (R$ 250 milhões)

Aqui, a GOAL traça a ascensão do promissor defensor, que acaba de se tornar o primeiro jogador uzbeque a disputar a Premier League.