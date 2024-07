Aaron Anselmino: a joia de R$ 120 milhões que o Chelsea levou do Boca Juniors

Blues foram rápidos para acertar a contratação do jovem tão badalado - mas por que ele é tão especial?

Aaron Anselmino passou apenas um ano completo no profissional e já está sendo apontado como uma potencial estrela. De acordo com o The Athletic, o Chelsea comprou essa ideia, desembolsando £17 milhões de libras para tirá-lo do Boca Juniors, dando continuidade à sua movimentada janela de transferências.

Reportagens locais sugerem que o jovem de 19 anos será emprestado, seja de volta ao Boca ou para o 'clube-irmão' do Chelsea, o Strasbourg, mas ele assinará um contrato de seis anos no Stamford Bridge, o que reflete a fé dos gigantes da Premier League em seu potencial. Anselmino foi descrito como "a grande joia do Boca" pela mídia argentina, e a expectativa sobre seus ombros está aumentando a cada jogo. Mas, ao que parece, ele não terá muitos problemas para lidar com isso.

"Com o crescimento, a cabeça que ele tem e o desejo de aprender que ele demonstra, ele está a caminho de ser um grande jogador", disse o presidente do Boca, Juan Roman Riquelme, à ESPN, no início do ano. Receber um elogio de um ícone da Argentina não é tarefa fácil.

Abaixo, a GOAL te conta tudo o que você precisa saber sobre Anselmino...

