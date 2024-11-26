دوري أبطال أوروبا
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1 - 5
ن م
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G. Inacio 47'
جابرييل مارتينيلي 7'كاي هافرتيس 22'جابرييل 45' + 1'بوكايو ساكا 65' (جزاء)لياندرو تروسار 82'
(ش١ 0-3) (ن م 1-5)

سبورتنج لشبونة v آرسنالالنتائج والإحصائيات,