أخبار الاتحاد اليوم | الصفقة الجديدة تصل جدة واعتراف فابينيو وبيان رسمي شديد اللهجة بعد الهزيمة من النصر

"أجبر الاتحاد على هذا الأمر!".. اتهام سعد اللذيذ بالتورط في أزمة "شارة قيادة" كريم بنزيما والرد يأتي سريعًا

ما تزال أصداء مغادرة النجم الفرنسي كريم بنزيما، صفوف العملاق الجدّاوي نادي الاتحاد، في الميركاتو الشتوي "يناير 2026"؛ تهز الشارع الرياضي السعودي، وحتى العالمي.

الإعلامي الرياضي عبدالله فلاته أشار في تصريحات لبرنامج "أكشن مع وليد"، إلى أن بنزيما انضم للاتحاد صيف 2023، مع مجموعة من الشروط؛ التي تم تلبيتها له.

وأوضح فلاته أنه من بين هذه الشروط؛ الاستغناء عن المدير الفني البرتغالي نونو سانتو وبعض اللاعبين، على رأسهم المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله.

وأعرب الإعلامي الرياضي عن دهشته الكبيرة، من طريقة مغادرة النجم الفرنسي للعميد؛ رغم أن النادي كان يُلبي له كل شروطه، على مدار عامين ونصف.

وأضاف فلاته: "وصل الحال بشقيق بنزيما، قبل انتقال النجم الفرنسي إلى الهلال؛ ليقول لإدارة الاتحاد (إما تجددوا له أو لن يركض في الملعب خوفًا من الإصابة)".

وشدد عبدالله فلاته على أن كريم بنزيما، هدد نادي الاتحاد بامتلاكه عرضًا من الدوري الأمريكي؛ وذلك أثناء محاولته الضغط على الإدارة، لتجديد عقده.واستكمالًا لتصريحاته.

. وجّه الإعلامي الرياضي عبدالله فلاته اتهامات خطيرة إلى سعد اللذيذ، مدير برنامج الاستقطابات السعودي سابقًا، الرئيس التنفيذي الحالي لنادي نيوم.

وزعم فلاته أن اللذيذ هو من اشترط على الاتحاد؛ إعطاء "شارة قيادة" الفريق الأول لكرة القدم لبنزيما، والتي كانت ملكًا للمصري أحمد حجازي وقتها.

وعن ذلك يقول الإعلامي الرياضي: "اللذيذ جاء إلى الاتحاد، وجلس مع البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني للفريق الأول وقتها؛ وأجبره على منح (الشارة) للنجم الفرنسي".

وتساءل عبدالله فلاته عن ما إذا كان يوجد مسؤول واحد الآن؛ يستطيع إجبار نادي الهلال على سحب "شارة القيادة" من سالم الدوسري، وإعطاءها إلى بنزيما.